Tuores begeistert: Eispiraten-Fans spenden mehr als 200.000 Euro, Play-down-Held bleibt

Crimmitschau - Wie geht Headcoach Jussi Tuores (36) mit der Hängepartie rund um den neuen Mietvertrag für die Eispiraten um? Was bedeutet dies für seine Kaderplanung? Kann er nach der nervenaufreibenden Saison überhaupt abschalten? TAG24 fragte beim Finnen nach.

Nach dem Klassenverbleib feierte Trainer Jussi Tuores (36, r.) mit dem Team und den Fans. © Andreas Kretschel

"Ich habe versucht, es nicht allzu sehr zu verfolgen, und mich stattdessen von Teammanager Ronny Bauer immer auf dem Laufenden halten lassen", verriet der 36-Jährige, der derzeit in der finnischen Heimat weilt.

"Wir telefonieren nahezu täglich. Ich bin in unserem Sommerhaus, wo ich viel Zeit mit der Familie verbringe, Golf spiele oder paddeln gehe." Da darf natürlich ein Golf-Trip mit den Freunden über die besten Plätze Finnlands nicht fehlen.

So ganz ohne Eishockey kommt er aber nicht aus. "Ronny und ich arbeiten an der Kaderplanung, versuchen die richtigen Spieler zu finden", so Tuores. Einer, den sie bereits im Januar gefunden haben und unbedingt halten wollen, ist Corey Mackin (30).

Nun gibt es die mündliche Einigung. Wenn der Play-down-Held bleibt, ist das ein echter Kracher.