Er posierte nur Stunden zuvor auf seinem Bike: Ex-Eishockey-Profi (†29) stirbt bei Motorrad-Crash!

Nashville (USA) - Traurige Nachrichten aus Tennessee: Der frühere Eishockey -Profi Nic Kerdiles kam am Samstagmorgen (Ortszeit) bei einem schweren Motorradunfall ums Leben. Er wurde nur 29 Jahre alt.

Nic Kerdiles (†29) absolvierte mehrere Partien in der NHL, beendete seine Eishockey-Karriere aber 2019 mit gerade einmal 25 Jahren. © IMAGO/Icon Sportswire/Frank Jansky

Das teilte unter anderem sein früheres NHL-Team, die Anaheim Ducks, auf Social Media mit.

"Wir sind untröstlich über die Nachricht von Nic Kerdiles, der heute Morgen bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen", schrieb das NHL-Franchise auf X (ehemals Twitter).

Für die Anaheim Ducks bestritt Kerdiles drei Partien in der höchsten amerikanischen Hockeyliga. Er wurde bereits 2012 gedraftet, spielte allerdings noch einige Jahre im Collegesport und in der Entwicklungsliga AHL, bevor er 2017 sein Debüt in der NHL gab.

2019 beendete er seine aktive Karriere, war seither unter anderem in der Immobilienbranche tätig.