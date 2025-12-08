Gesicht aufgeschnitten, Achillessehne durchtrennt: Üble Verletzungen schocken DEL

Bremerhaven/Nürnberg - Schockierende Szenen in der DEL! Zwei üble Verletzungen haben das Wochenende in Deutschlands höchster Eishockey-Liga überschattet. Für einen Athleten bedeutete das das Saison-Aus, ein anderer ließ Schlimmes befürchten.

Da wurden böse Erinnerungen wach! Bei der 2:5-Niederlage der Fischtown Pinguins gegen die Kölner Haie erwischte es Fischtown-Stürmer Christian Wejse (27) übel. Der Däne bekam die Kufe eines Gegenspielers an den Kopf, die ihm das Gesicht aufschnitt.

Auf dem Eis sammelte sich schnell eine große Blutlache, Wejse wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Immerhin konnte der 27-Jährige selbstständig vom Eis gehen, war nach Angaben seines Teams ansprechbar.

Am Montag gaben die Bremerhavener aber glücklicherweise Entwarnung: Es handele sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung, worüber Teammanager Sebastian Furchner (43) "heilfroh" sei, teilte der DEL-Klub bei buten un binnen mit.

Auch dem 43-Jährigen war wohl bewusst, dass die Szene auch ganz anders hätte ausgehen können, schließlich verunglückte der Amerikaner Adam Johnson (†29) im Oktober 2023 tödlich, als ihm eine gegnerische Kufe den Hals aufschlitzte.

Wejse hingegen konnte schon am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie lange er ausfallen wird, dürfte nach weiteren Untersuchungen am Montag klar sein.