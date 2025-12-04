Baby-Boom bei Eishockey-Erstligist! Drei Profis werden gleichzeitig Väter

Växjö (Schweden) - Das gibt es auch nicht alle Tage. Der schwedische Eishockey -Klub Växjö Lakers erlebt einen regelrechten Baby -Boom, denn gleich drei Spieler werden fast zeitgleich Väter.

Drei Profis des schwedischen Eishockey-Erstligisten Växjö Lakers legen eine Baby-Pause ein. (Symbolfoto) © 123RF/shapicingvar

Doch der Nachwuchs-Alarm im Lager des Erstligisten geht mit akuten Personalsorgen einher, weil Brogan Rafferty (30), Brian Cooper (32) und Zach Giuttari (29) als tragende Stützen in der Defensive bis auf Weiteres ausfallen.

"Wir haben eine Situation mit drei Verteidigern, die mehr oder weniger gleichzeitig Väter werden", erklärte Sportchef Henrik Evertsson laut der Boulevardzeitung Aftonbladet.

Dadurch muss Växjö schon zum Auswärtsspiel gegen Liga-Konkurrent Luleå HF am Donnerstagabend auf das US-amerikanische Verteidiger-Trio verzichten, das allen Anschein nach auch das darauffolgende Duell beim Vierfach-Meister Skellefteå AIK verpassen wird.

Infolgedessen stehen dem Verein lediglich nur fünf reguläre Verteidiger zur Verfügung: Joel Persson (31), Keegan Lowe (32), Petter Granberg (33), Leo Sahlin Wallenius (19) und Elias Rosén (26).