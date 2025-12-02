Er bangt um sein Leben! Sohn von Eishockey-Profi liegt nach Unfall im Koma

Kvetoslavov (Slowakei) - Tragisches Unglück : Eishockey -Profi Roman Kukumberg Jr. (20) ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Südwesten der Slowakei lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander und kamen neben Straße zum Stillstand. © Polícia SR - Trnavský kraj

Laut Polizeiangaben sei der junge Spieler vom Erstligisten HC Slovan Bratislava am Dienstagmorgen in einem Škoda Citigo auf einer Schnellstraße zwischen Kvetoslavov und Šamorín unterwegs gewesen, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen mit einem Ford Focus zusammengestoßen sei.

"Der 20-jährige Fahrer des Škoda erlitt schwere Verletzungen und wurde noch vor Eintreffen der Polizeistreife von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus in Bratislava gebracht", teilte eine Polizistin der Nachrichtenplattform "Noviny.sk" mit.

Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs seien demnach unverletzt geblieben.

Ob der Sohn des ebenfalls im Eishockey-Profibereich aktiven Roman Kukumberg senior (45) selbst das Auto gefahren hatte, ist bislang noch unklar. Die genauen Ursachen und Umstände des Verkehrsunfalls würden Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sein.