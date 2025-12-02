Er bangt um sein Leben! Sohn von Eishockey-Profi liegt nach Unfall im Koma
Kvetoslavov (Slowakei) - Tragisches Unglück: Eishockey-Profi Roman Kukumberg Jr. (20) ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Südwesten der Slowakei lebensgefährlich verletzt worden.
Laut Polizeiangaben sei der junge Spieler vom Erstligisten HC Slovan Bratislava am Dienstagmorgen in einem Škoda Citigo auf einer Schnellstraße zwischen Kvetoslavov und Šamorín unterwegs gewesen, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen mit einem Ford Focus zusammengestoßen sei.
"Der 20-jährige Fahrer des Škoda erlitt schwere Verletzungen und wurde noch vor Eintreffen der Polizeistreife von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus in Bratislava gebracht", teilte eine Polizistin der Nachrichtenplattform "Noviny.sk" mit.
Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs seien demnach unverletzt geblieben.
Ob der Sohn des ebenfalls im Eishockey-Profibereich aktiven Roman Kukumberg senior (45) selbst das Auto gefahren hatte, ist bislang noch unklar. Die genauen Ursachen und Umstände des Verkehrsunfalls würden Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sein.
Eishockey-Profi Kukumberg Jr. befindet sich "in einem kritischen Zustand"
Sein Klub bestätigte unterdessen den Unfall, veröffentlichte ein Statement auf den Social-Media-Kanälen. Darin teilte der Hauptstadt-Verein mit, dass der slowakische Nachwuchsspieler derzeit im künstlichen Koma liege.
"Laut einer veröffentlichten Erklärung einer Sprecherin des Universitätsklinikums befindet sich der Patient in einem kritischen Zustand mit schweren Kopfverletzungen, deren Ursache derzeit diagnostiziert wird", heißt es offiziell.
Des Weiteren verkündete man, dass infolge des Unglücks mit sofortiger Wirkung alle für den heutigen Dienstag geplanten Sportveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten abgesagt worden seien. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.
Titelfoto: Polícia SR - Trnavský kraj