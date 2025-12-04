Sohn von Eishockey-Profi nach Unfall im Koma! Ersthelfer schildert, was er im Wrack sah

Kvetoslavov (Slowakei) - Eishockey -Profi Roman Kukumberg Jr. (20) wurde am vergangenen Dienstagmorgen im Südwesten der Slowakei bei einem Unfall schwer verletzt, kämpft seitdem ums Überleben. Nun sind weitere Einzelheiten ans Licht gekommen.

Die beiden Fahrzeuge waren mit voller Wucht zusammen geprallt. © Polícia SR - Trnavský kraj

Ein Ersthelfer, der den 20-Jährigen aus dem Auto barg, schilderte gegenüber "Šport24.sk" die dramatischen Szenen und gab dabei nähere Details über die Rettung bekannt.

"Ich war einer der Ersten vor Ort. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes leistete ich dem verletzten Eishockeyspieler Erste Hilfe", erklärte Dean Gál, der selbst als Feuerwehrmann tätig ist, im Gespräche mit dem Online-Portal, ehe er verriet, was ihm sich für ein erschreckendes Bild im Wagen des verunglückten Slovan-Bratislava-Angreifers bot.

"Wir fanden ihn im Auto, aber er saß nicht auf dem Fahrersitz. Er lag auf dem Beifahrersitz, hatte also wahrscheinlich keinen Sicherheitsgurt angelegt", berichtete Gál weiter - und lässt damit erahnen, mit welcher Wucht der Škoda Citigo von Kukumberg Jr. mit dem Ford Focus kollidiert sein muss.

Um ihn aus dem stark beschädigten Fahrzeug zu retten, musste sofort gehandelt werden: "Ich habe seinen Kopf durch die zerbrochene rechte Scheibe fixiert und wir haben ihn komplett durch die Fahrertür herausgezogen."

Die drei Insassen des Ford seien demnach nach dem Zusammenstoß unverletzt geblieben und hätten sich selbstständig aus dem Auto befreien können, während Kukumberg Jr. schwere Kopfverletzungen erlitten habe.