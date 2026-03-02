Intensivstation! Ex-DEL-Profi kriegt Kufe von Gegenspieler an Hals

Dingolfing - Schockmoment in der Eishockey -Bayernliga: Marco Sternheimer (27) vom EHC Königsbrunn ist im zweiten Play-off-Duell seiner Mannschaft beim EV Dingolfing von der Kufe eines Gegenspielers am Hals getroffen worden.

Marco Sternheimer (27) zog sich eine schwere Halsverletzung zu. Es scheint ihm aber wohl wieder gut zu gehen. © Screenshot/Instagram,ehc_koenigsbrunn

Bei dem üblen Zusammenprall am Sonntagabend habe der Ex-DEL-Profi einen Cut erlitten und daraufhin angefangen, stark zu bluten, berichtet unter anderem das Nachrichten-Portal "Rosenheim24".

Der Rettungseinsatz auf dem Eis habe demnach rund eine halbe Stunde gedauert, ehe der 27-Jährige ins Dingolfinger Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation aufgenommen worden sei.

Glücklicherweise hat sich die anfängliche Sorge gelegt, Gefahr für seine Gesundheit scheint wohl nicht mehr zu bestehen.

Denn nach dem Match, das Königsbrunn im Penaltyschießen mit 4:3 für sich entschieden hatte, veröffentlichte der Verein ein Update zu Sternheimers Zustand.

In einem Instagram-Statement gab der bayerische Klub vorsichtig Entwarnung.