Mega-Rekord gebrochen: Kölner Haie fletschen Zähne und zerreißen Iserlohn

Die Kölner Haie machen einfach weiter! Mit dem 4:2 gegen Iserlohn brechen die Kölner den eigenen Klubrekord der längsten Siegesserie.

Von Maurice Hossinger

Köln - Klubrekord gebrochen! Die Kölner Haie haben durch den Heimsieg (4:2) gegen die Iserlohn Roosters eine vereinsinterne Bestmarke aufgestellt.

Die Kölner Haie gewinnen mit 4:2 gegen Iserlohn Roosters und brechen den Klubrekord.  © IMAGO / Beautiful Sports

Durch drei weitere Zähler hat das Team von Coach Kari Jalonen (66) den 14. Sieg (!) am Stück eingefahren - mehr als je zuvor.

Mit dem 4:2 bauen die Kölner ihren Vorsprung auf die Adler Mannheim auf saftige 14 Punkte aus.

Schon am kommenden Freitag winkt den Haien der nächste Rekord: Siegt man auch bei den Schwenniger Wild Wings, winkt den Kölner Haien die Einstellung des Liga-Rekords der Adler Mannheim aus der Saison 2001/02.

Außerdem hätte ein Sieg auch Auswirkungen auf die Playoffs: Mit drei weiteren Punkten auf dem Konto hätte Köln zehn Spieltage vor Schluss die direkte Qualifikation für die Playoffs sicher.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Beautiful Sports

