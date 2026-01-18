Mega-Rekord gebrochen: Kölner Haie fletschen Zähne und zerreißen Iserlohn
Köln - Klubrekord gebrochen! Die Kölner Haie haben durch den Heimsieg (4:2) gegen die Iserlohn Roosters eine vereinsinterne Bestmarke aufgestellt.
Durch drei weitere Zähler hat das Team von Coach Kari Jalonen (66) den 14. Sieg (!) am Stück eingefahren - mehr als je zuvor.
Mit dem 4:2 bauen die Kölner ihren Vorsprung auf die Adler Mannheim auf saftige 14 Punkte aus.
Schon am kommenden Freitag winkt den Haien der nächste Rekord: Siegt man auch bei den Schwenniger Wild Wings, winkt den Kölner Haien die Einstellung des Liga-Rekords der Adler Mannheim aus der Saison 2001/02.
Außerdem hätte ein Sieg auch Auswirkungen auf die Playoffs: Mit drei weiteren Punkten auf dem Konto hätte Köln zehn Spieltage vor Schluss die direkte Qualifikation für die Playoffs sicher.
