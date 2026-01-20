Nicht nur Tabellenführer in der DEL: Hier sind die Kölner Haie Spitzenreiter von Europa
Köln - Sportlich läuft es für die Kölner Haie in der aktuellen Saison bestens: Zehn Spieltage vor Schluss führt das Team von Kari Jalonen (66) die Tabelle der DEL mit 14 Punkten Abstand vor Adler Mannheim an. Und auch abseits des Eises gibt es gute Nachrichten.
Wie "eishockeynews.de" berichtet, ist der KEC nämlich auch auf den Rängen absoluter Spitzenreiter - und das sogar europaweit: Kein anderes Team darf so viele Fans bei den eigenen Heimspielen begrüßen wie die Kölner.
Demnach besuchen im Schnitt 17.932 Fans die Lanxess Arena, wenn die Haie spielen. Bei einer Gesamtkapazität von 18.600 Plätzen entspricht das einer durchschnittlichen Auslastung von 96,4 Prozent.
Dahinter folgen in Deutschland die Eisbären Berlin (14.042 Fans, 98,8 Prozent Auslastung), die Adler Mannheim (12.335 Fans, 91 Prozent Auslastung) sowie der EHC München (10.156 Fans, 94,1 Prozent Auslastung).
Schlusslicht des Rankings bilden die Grizzlys Wolfsburg mit nur 3217 Zuschauern pro Heimspiel (71,4 Prozent Auslastung).
Europaweit gesehen liegt der SC Bern auf dem zweiten Platz im Zuschauerranking. Dort pilgern im Durchschnitt 15.322 Fans zu den Partien in die PostFinance Arena.
