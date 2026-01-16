Klub-Rekord eingestellt! Kölner Haie feiern in Bremerhaven 13. Sieg in Serie

Köln/Bremerhaven - DEL-Spitzenreiter Kölner Haie hat den eigenen Klub-Rekord an Siegen am Stück eingestellt: Am Freitagabend gewann der Vizemeister in Bremerhaven bei den Fischtown Pinguins mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) und siegte damit zum 13. Mal in Serie.

Der Siegeszug der Kölner Haie hat auch in Bremerhaven kein Ende gefunden. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Für den KEC netzten Tanner Kero (33), Oliwer Kaski (30), Maximilian Kammerer (29) und Patrick Russell (33). Für Bremerhaven trafen Colt Conrad (28) und Alex Friesen (34).

Zuletzt konnten die Haie in der Saison 1995/1996 und 2005/2006 in der Deutschen Eishockey Liga 13 Siege am Stück feiern.

Bei zwei weiteren Siegen wäre gar der DEL-Rekord geknackt. In der Saison 2001/2002 gewannen die Adler Mannheim 15 Spiele nacheinander. Die beiden nächsten Kölner Gegner heißen Iserlohn und Schwenningen.

Die Tabelle führt das Team von Trainer Kari Jalonen (66) inzwischen mit deutlichem Vorsprung an.