Neuzugang perfekt? Nationalspieler soll Angriff der Kölner Haie verstärken

In 504 Spielen für die Eisbären Berlin hat Marcel Noebels (33) insgesamt 405 Scorerpunkte (130 Tore, 275 Vorlagen) gesammelt.

Der 33-Jährige kommt dabei ausgerechnet von den Eisbären Berlin und damit dem Klub, der dem KEC in der vergangenen Finalserie im April 2025 eine der bittersten Niederlagen in der Vereinshistorie bescherte: Damals kamen die Haie richtig unter die Räder und verloren vier von fünf Spielen. Das traurige Torverhältnis dabei: 2:28 - auch dank Noebels, der zu den Torschützen gehörte.

Für den 33-Jährigen war es bereits der vierte Meistertitel mit den Eisbären seit seiner Ankunft im Jahr 2014.

Doch nun scheint sich die Zeit des Angreifers, der 2020 und 2021 als bester Stürmer der DEL sowie als Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde, in der Hauptstadt dem Ende zu nähern. Bereits im Herbst 2025 wurde dem Nationalspieler von den Klubbossen mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert werden wird.