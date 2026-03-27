Serie ausgebaut! Kölner Haie fletschen Zähne und reißen Schwenninger Wild Wings

Die Kölner Haie haben auf dem Weg zum DEL-Titel die Serie gegen die Schwenniger Wild Wings ausgebaut - noch zwei Siege bis zur Vorschlussrunde.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf dem Weg zum lang ersehnten Meistertitel in der DEL haben die Kölner Haie am Freitagabend einen wichtigen Heimsieg gegen die Schwenninger Wild Wings eingefahren.

Die halbe Miete ist geschafft! Die Kölner Haie brauchen noch zwei Siege, um das Halbfinale der diesjährigen DEL-Playoffs klarzumachen.
Die halbe Miete ist geschafft! Die Kölner Haie brauchen noch zwei Siege, um das Halbfinale der diesjährigen DEL-Playoffs klarzumachen.  © Imago / Eibner

Vor ausverkaufter Hütte ist dem Hauptrunden-Primus ein 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) geglückt.

Die Haie führen damit 2:0 in der Serie und können in der Best-of-Seven-Serie bereits am Sonntag den nächsten Schritt Richtung Halbfinale gehen.

Schon seit Wochen ist klar: Coach Kari Jalonen (66) wird den KEC nach der laufenden Saison Richtung Finnland verlassen.

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Den letzten Meistertitel durfte der achtmalige Champion vor 24 Jahren in den Kölner Himmel recken. Los geht es zum Ende des Wochenendes um 15 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eibner

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