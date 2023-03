Kölner Haie zum Siegen verdammt! Beißen sie sich an den Adlern fest?

Dass bis dato alle drei Auswärtsspiele gewinnen wurden, unterstrichen auch die Mannheimer am vergangenen Dienstag, fegten ungefährliche und defensiv anfällige Haie mit 7:3 vom Eis und glichen in der Serie zum 2:2 aus.

Auch Spiel drei in Mannheim ging nach einem packenden Overtime-Krimi schließlich mit 3:2 an die Haie, die sich erneut die Führung in der Serie schnappten.

Ab 14 Uhr steigt in der LANXESS Arena der große und vermeintlich letzte Showdown im Playoff-Viertelfinale gegen die Adler Mannheim. Dabei begann doch alles so vielversprechend!

Wie brutal Eishockey sein kann, musste die Truppe von Coach Krupp dann am Freitag schmerzlich erfahren... 30 Sekunden vor Schluss sahen die Kölner mit 3:2 schon wie der sichere Sieger aus. Das wussten David Wolf und Nicolas Krämmer allerdings zu verhindern und drehten das Match innerhalb von 13 Sekunden zum 4:3-Endstand für die Adler.

"Unser Blick geht nach vorne. Am Sonntag sind wir an der Reihe!", sagte Uwe Krupp nur Minuten nach der heftigen Pleite, die die SAP Arena zum Beben gebracht hatte. Zeigen die Haie also am heutigen Sonntag Zähne und bringen sich wieder ins Spiel im Kampf ums Halbfinale?