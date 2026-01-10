Nach Schock-Szene: Eishockey-Profi muss ins Krankenhaus

Helsinki (Finnland) - Schock-Moment im finnischen Eishockey -Oberhaus! Wenige Minuten nach Anpfiff der Erstliga-Partie zwischen Helsinki IFK und Tampereen Ilves am gestrigen Freitagabend ist es zu einem unglücklichen Zwischenfall gekommen.

Sorgte im Spiel seiner Mannschaft gegen Tampereen Ilves für einen Schreckmoment: Helsinki-Goalie Hugo Alnefelt (24). (Archivfoto) © IMAGO / Bildbyran

Gerade einmal fünf Minuten waren im ersten Drittel absolviert, als Ilves-Stürmer Teemu Engberg (26) auf das Gehäuse von HIFK zustürmte und dabei Goalie Hugo Alnefelt (24) unglücklich mit dem Schlittschuh am Kopf traf.

Der 24-Jährige ging daraufhin zu Boden und blieb zunächst augenscheinlich regungslos liegen, ehe Betreuer umgehend zur Hilfe eilten.

Nach einer minutenlangen Behandlungspause wurde der schwedische Schlussmann unter dem Applaus der Zuschauer in der Arena auf einer Trage vom Eis gebracht.

Für ihn übernahm der Slowake Rastislav Eliáš (21) den Platz im Tor, während Alnefelt mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde.

Grund zur Sorge besteht jedoch glücklicherweise nicht: Wie mehrere Medien nämlich berichteten, sei Alnefelts gesundheitlicher Zustand stabil. Der Schlussmann werde dennoch weiteren Untersuchungen im Krankenhaus unterzogen.