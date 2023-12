Nach Tod von Adam Johnson (†30): Mitspieler trifft schwere Entscheidung

Auch Björkung fuhr in seine schwedische Heimat, um bei seinen Liebsten zu sein. Dort habe er gemerkt: Er könne nicht zurück.

Der englische Klub Nottingham Panthers nimmt große Rücksicht auf ihre Spieler. Unter anderem traten sie einen Monat bei keinem Spiel an, um etwas Zeit zu haben, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten und Zeit mit der Familie zu verbringen.

"Ich konnte nicht in der Umkleidekabine sein, ohne zu weinen", sagte der Sportler gegenüber dem schwedischen Aftonbladet .

Die Trauer um Adam Johnson (†30) ist noch immer allgegenwärtig. (Archivbild) © Bruce Bennett/Getty Images via AFP

"Nach dem, was passiert ist, brauchte ich eine Auszeit von allem. Ich konnte nicht in der Arena sein, ohne zu weinen, und es war auch unmöglich, in der Stadt zu sein, da die Erinnerungen zurückkamen."

Einmal sei er nur an einem Restaurant vorbeigegangen, in dem er zusammen mit Adam einst zu Mittag aß. Da sei er zusammengebrochen.

"Meine Priorität ist es, wieder in Hockeyroutine zu kommen, und ich bekomme Energie und Freude daran, mit den Jungs in der Umkleidekabine zu plaudern", sagte der 30-Jährige und wirbt bei seinem Heimatverein Djurgårdare (Schweden) um einen Anruf, um ihn als Verteidiger zu engagieren und wieder auf dem Eis zu stehen.

"Ich weiß, dass Adam das gewollt hätte", meint der gebürtige Stockholmer.

Dass seine ehemaligen Mitspieler bei Nottingham wieder den Spielbetrieb aufgenommen haben, freut den Schweden: "Die Fans brauchen das und die Spieler müssen Hockey spielen."

Trotzdem ist nichts mehr so, wie es mal war. Ganz abgesehen von den Eishockey-Utensilien. "Ich werde zukünftig mit einem Halsschutz spielen", legte sich Björkung fest.