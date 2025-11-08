Neues Zuhause für den Deutschland Cup: Hier findet das Turnier ab 2026 statt

Landshut - Der Deutschland Cup zieht von Landshut nach Düsseldorf um. Das traditionelle Heim-Turnier des Deutschen Eishockey -Bundes findet 2026 erstmals überhaupt in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens statt.

Der Deutschland Cup findet ab dem kommenden Jahr in Düsseldorf statt. © Peter Kneffel/dpa

"Wir haben uns bewusst für Düsseldorf als Austragungsort für den Deutschland Cup 2026 entschieden - und sind von der Arena und ihrer Infrastruktur absolut überzeugt", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz am Rande des diesjährigen Turniers in Landshut.

Der Vertrag mit der Stadt Düsseldorf läuft zunächst über ein Jahr. Nach drei Jahren in Bayern soll das Nationalteam der Männer im kommenden Jahr Werbung für die Heim-Weltmeisterschaft 2027 machen. Dann ist Düsseldorf neben Mannheim WM-Spielort.

"Die Stadt verbindet Eishockey-Leidenschaft mit exzellenter Infrastruktur - und das Timing könnte nicht besser sein. Der Deutschland Cup 2026 wird uns optimal auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 vorbereiten", sagte Lutz.

Die Frauen werden dann nicht mehr am Turnier teilnehmen, da der Weltverband IIHF die Frauen-WM künftig zeitgleich im November ausrichten wird.