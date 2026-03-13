NHL gastiert 2026 in Deutschland: Spiel-Paarung fix, deutscher Kufen-Star ist dabei

Düsseldorf - Die weltweit beste Eishockey -Liga NHL kommt nach 15 Jahren wieder mit regulären Saisonspielen nach Deutschland.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle (24, M.) gastiert mit seinen Ottawa Senators in der Woche vor Weihnachten in Düsseldorf. © Spencer Colby/The Canadian Press/AP/dpa

In der Woche vor Weihnachten (18. und 20. Dezember) finden in Düsseldorf die Partien Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle (24) gegen die Chicago Blackhawks statt.

Das teilte die nordamerikanische Profiliga am WM-Standort 2027 mit. "Dies ist der Auftakt für mindestens drei weitere Jahre mit Spielen in Deutschland", sagte NHL-Vize-Chef Bill Daly (61).

Zuletzt hatte es 2011 in Berlin ein Spiel der Buffalo Sabres mit dem damaligen Nationalspieler Christian Ehrhoff (43) gegen die Los Angeles Kings gegeben.

Seitdem hatten NHL-Saisonspiele in Europa nur in anderen Ländern stattgefunden. Künftig soll es aber regelmäßig Spiele an wechselnden Orten in Deutschland geben.