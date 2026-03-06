NHL drängt nach Deutschland: Liga hält sich bedeckt, doch Auftakt soll in dieser City sein

Düsseldorf/Berlin - Auch die NHL strebt nach Europa. Nach NFL und NBA will auch die wichtigste Eishockey -Liga der Welt reguläre Saisonspiele in Deutschland austragen.

Die NHL will nach Europa expandieren und plant weitere reguläre Saisonspiele in Deutschland. (Symbolbild) © Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen von der kommenden Saison an regelmäßig Partien in deutschen Städten ausgetragen werden. Priorität hat dabei zunächst Düsseldorf.

Die NHL wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf eine Pressekonferenz in der kommenden Woche in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens.

Bekannt ist aber, dass die Liga in Europa investiert. So wird am 13. und 14. März in Düsseldorf ein "Hockey Day in Germany" durchgeführt.

Ziel der Initiative sei es, "das Land im Zeichen des Eishockeysports in all seinen Facetten zusammenzubringen".

Die großen amerikanischen Sportligen expandieren außerhalb ihrer Heimatmärkte und setzen dafür Spiele in ihren Zielmärkten als Marketinginstrument ein. Die NFL hat zuletzt mehrfach in Deutschland gespielt.