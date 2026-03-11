Dramatische Szenen: Eishockey-Profi bricht zusammen und muss noch auf dem Eis reanimiert werden

Klagenfurt - Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend während des Eishockey-Spiels in der ICEHL in Klagenfurt abgespielt. In der 18. Minute kollabierte der langjährige DEL-Profi Jordan Murray (33) und erlitt offenbar einen Herzstillstand. Der Kanadier musste noch auf dem Eis minutenlang reanimiert werden.

Jordan Murray (33, r.) brach am Dienstagabend in Klagenfurt während des Spiels plötzlich zusammen. © imago / GEPA pictures

Ohne ersichtlichen Grund brach der Verteidiger während des Viertelfinal-Spiels gegen Fehervar aus Székesfehérvár (Ungarn) vor der Spielerbank zusammen. Sofort sprangen Sanitäter, Notarzt, aber auch das Trainerteam aufs Eis, da alle den Ernst der Lage glücklicherweise sofort begriffen.

Nach Informationen von "Kurier" kämpften die Ärzte zehn Minuten lang um das Leben des bewusstlosen Jordan Murray, ehe er nach drei Reanimationsversuchen das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend bekam er eine Infusion und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Zuschauer in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena waren ebenso geschockt wie alle Mit- und Gegenspieler des Profis, an Eishockey war an diesem Abend nicht mehr zu denken.

Während Murray auf dem Weg ins Krankenhaus war, wurde die Begegnung beim Stand von 1:0 für die Klagenfurter in der 18. Minute abgebrochen.