Dramatische Szenen: Eishockey-Profi bricht zusammen und muss noch auf dem Eis reanimiert werden
Klagenfurt - Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend während des Eishockey-Spiels in der ICEHL in Klagenfurt abgespielt. In der 18. Minute kollabierte der langjährige DEL-Profi Jordan Murray (33) und erlitt offenbar einen Herzstillstand. Der Kanadier musste noch auf dem Eis minutenlang reanimiert werden.
Ohne ersichtlichen Grund brach der Verteidiger während des Viertelfinal-Spiels gegen Fehervar aus Székesfehérvár (Ungarn) vor der Spielerbank zusammen. Sofort sprangen Sanitäter, Notarzt, aber auch das Trainerteam aufs Eis, da alle den Ernst der Lage glücklicherweise sofort begriffen.
Nach Informationen von "Kurier" kämpften die Ärzte zehn Minuten lang um das Leben des bewusstlosen Jordan Murray, ehe er nach drei Reanimationsversuchen das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend bekam er eine Infusion und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Die Zuschauer in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena waren ebenso geschockt wie alle Mit- und Gegenspieler des Profis, an Eishockey war an diesem Abend nicht mehr zu denken.
Während Murray auf dem Weg ins Krankenhaus war, wurde die Begegnung beim Stand von 1:0 für die Klagenfurter in der 18. Minute abgebrochen.
Ex-Teams aus Deutschland zeigen sich geschockt und schicken Jordan Murray Genesungswünsche
Erst im Sommer war Jordan Murray von den Schwenninger Wild Wings nach Österreich gewechselt. Davor spielte er in der DEL für die Adler Mannheim (2023/24) und die Grizzlys Wolfsburg (2021-23). Insgesamt bestritt er 215 Spiele in Deutschlands Elite-Liga.
Seine Ex-Vereine zeigten sich schockiert von den Ereignissen am Dienstagabend in Klagenfurt. "Wir sind im Gedanken bei Jordan und euch und schicken ganz viel Kraft nach Klagenfurt", schrieben die Adler Mannheim auf der Instagram-Seite der Österreicher. Auch Schwenningen meldete sich zu Wort: "In Gedanken bei Jordan und euch."
Bis jetzt haben sich die Klagenfurter noch nicht weiter zum Zustand des Kanadiers geäußert. Alle hoffen, dass der Verteidiger wieder vollständig gesund werden wird.
