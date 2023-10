NHL macht Ernst: LGBTQ-Symbole sind ab sofort verboten!

New York City (New York/USA) - Alle 32 Teams der US-amerikanischen Eishockeyliga NHL veranstalteten Pride-Nächte, aber damit ist nun nach dem Willen der NHL erstmal Schluss. Sie verbietet jetzt sämtliche LGBTQ-Symbole !

Marian Studenic (24) während der Pride-Nacht der New Jersey Devils im Jahr 2021. (Archivbild) © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Boston Bruins und auch die Columbus Blue Jackets nannten ihre Pride-Nächte "Hockey Is For Everyone" (Deutsch: Hockey ist für alle).

Bei diesen Nächten laufen die Spieler für das Aufwärmen mit den bekannten Regenbogenfarben auf den Trikots auf das Eis oder tapen ihren Eishockey-Schläger mit einem Regenbogen-Tape, um ein Zeichen für Vielfalt zu setzen.



Aber nicht alle Spieler nahmen an den Vorhaben der Teams teil! Einige Spieler verweigerten die Teilnahme aktiv, sowohl aus politischen als auch religiösen Gründen, berichtete NBCnews.

Auch die New York Rangers wollten gemeinsam mit den Minnesota Wilds ebenfalls so eine Pride-Nacht veranstalten und machten sogar Werbung dafür. Doch am Ende lief gar niemand in den Regenbogenfarben auf das Eis.