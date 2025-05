Weltverband reagiert auf Eis-Ärger: Diese Neuerung gilt von nun an bei jedem WM-Spiel

Stockholm (Schweden) - Alles bestens? Von wegen! Seit Freitag läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer 2025 in Schweden und Dänemark. Für Deutschland hätte der Auftakt ins Turnier nicht besser laufen können, die ersten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Überschwängliche Freude im Lager des DEB-Teams will allerdings nicht aufkommen. Grund hierfür ist die Eisfläche in der Arena im WM-Spielort Herning.