Puck im Gesicht: Eishockey-Star zeigt seine Aua-Wunde!

Pittsburgh (Pennsylvania, USA) - Schock-Moment in der weltbesten Eishockey -Liga! Frank Vatrano (31) ist am Mittwoch bei einem NHL-Match von einem Puck am Kopf getroffen worden.

Musste nach dem schmerzhaften Puck-Treffer ärztlich versorgt werden: Ducks-Star Frank Vatrano (31, hinten). © IMAGO / Imagn Images

Kurz nach Beginn des dritten Drittels im Duell der Anaheim Ducks bei den Pittsburgh Penguins kam es zu einer erschreckenden Szene, als der Anaheim-Profi einen Schuss von Gegenspieler Connor Clifton (30) blocken wollte.

Die Hartgummischeibe prallte dabei von seinem Schläger unglücklich ab, wurde nach oben abgefälscht und traf den 31-Jährigen mit Schmackes am Kopf.

Der Mittelstürmer verließ daraufhin umgehend das Eis - während Blut an seiner Wange sichtbar war - und begab sich direkt in die Katakomben.

Doch die Sorgen um die Gesundheit des US-Amerikaners legten sich schnell: Vatrano kam nämlich nur wenig später wieder aus der Kabine zurück, nahm auf der Bank Platz - und sah zu, wie sich sein Team in einem packenden Krimi noch den Auswärtssieg sicherte.

In Unterzahl gelang den Ducks durch Beckett Sennecke (19) nur eine Sekunde vor Spielende der Ausgleichstreffer zum 3:3, ehe sich Vatranos Mannschaft schließlich in der Verlängerung mit 4:3 durchsetzte.