Riesiges Loch im Eis sorgt für kuriose Unterbrechung bei deutschem WM-Spiel

Herning (Dänemark) - Kurioser Zwischenfall bei der Eishockey-WM ! Beim Gruppenspiel zwischen Deutschland und Norwegen mussten die Teams im ersten Drittel vorzeitig in die Kabine geschickt werden - im Eis hatte sich ein großes Loch aufgetan.

Entsprechend wurde die Drittelpause vorgezogen, um den Krater zu flicken, die Crew rückte unter anderem mit einem Feuerlöscher an, um die neuen Eisstücke an die vorhandene Fläche anzufrieren.

Das Loch in der Spielfläche ging bis auf den Beton herunter - unmöglich, so weiterzuspielen.

Als Markus Vikingstad (25), der gerade erst vom DEL-Klub Fischtown Pinguins zum Deutschen Meister aus Berlin gewechselt war, an der Bande entlang fuhr, zerbrach plötzlich ein riesiges Stück Eis unter seiner Kufe.

Tim Stützle (23) absolvierte sein erstes Spiel bei dieser WM und überzeugte gleich mit zwei Scorerpunkten. © Vit Simanek/CTK/dpa

Im zweiten Drittel gab es dann erneut Probleme mit dem Eis, dieses Mal konnten die Teams während der rund fünfminütigen Pause aber auf dem Eis bleiben.

"So etwas habe ich noch nie gesehen", staunte NHL-Profi Tim Stützle (23), der erst am Sonntag zum Team gestoßen war und gleich mit zwei Scorerpunkten gegen Norwegen überzeugte, über das Loch in der Spielfläche.

Trotz der ungewöhnlichen Unterbrechungen ist Deutschland bei dieser WM bisher voll auf Viertelfinalkurs.

Die Partie gegen Norwegen gewann der Vize-Weltmeister von 2023 schließlich mit 5:2 und sicherte sich damit den dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel und hat damit als einziges Team der Gruppe B bisher die volle Punkteausbeute erzielt.

Das Viertelfinale ist somit zum Greifen nah - doch jetzt warten mit Tschechien, den USA und der Schweiz noch die Top-Gegner der Gruppe auf das DEB-Team.