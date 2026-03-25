Skandal im deutschen Eishockey: Totes Tier aufgehängt, Spieler angegriffen

Deggendorf/Duisburg - Heftige Eskalation in den Playoffs! Bei einem Spiel zwischen den Eishockey-Oberligisten Deggendorfer SC und Füchse Duisburg kam es zum Skandal.

Fans des DSC hängten ein Fuchsfell an die Bank der Duisburger. © Füchse Duisburg

In den Eishockey-Playoffs kochen die Emotionen traditionell hoch, doch beim Duell zwischen dem Hauptrunden-Meister der Oberliga Süd und den Füchsen kam es am Dienstagabend zum Skandal.

Es war das dritte Aufeinandertreffen der Clubs in der Viertelfinalserie, die das Team für sich entscheidet, das als Erstes drei Siege einfahren kann.

Deggendorf ging im ersten Spiel als Sieger vom Eis, im Rückspiel gelang dem Nord-Oberligisten die Revanche.

Nach dem zweiten Spiel sorgten die Bayern dafür, dass gegen zwei Spieler der Füchse Verfahren eingeleitet wurden, die in einer Sperre mündeten.

"Dadurch sind die Emotionen dann natürlich schon bei den Fans hochgekocht. Und das gipfelte darin, dass wir dann vor Ort mit einem toten Fuchs begrüßt worden sind", sagt Füchse-Geschäftsführer Tom Södler im Gespräch mit TAG24.

Das Fell des Tieres wurde an das Plexiglas der Spielerbank gehängt. "Das lässt natürlich dann die Stimmung zusätzlich hochkochen", so Södler.