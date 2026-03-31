Was ist denn hier los? Polizei und Feuerwehr prügeln wie wild aufeinander ein
New York (USA) - Die einen sorgen für Recht und Ordnung, die anderen bekämpfen jedes Feuer, doch bei einem Eishockey-Benefizspiel in den USA brannten Beamten von der Polizei und Kameraden der Feuerwehr ordentlich die Sicherungen durch.
Beim alljährlichen Aufeinandertreffen des New York Police Department (NYPD) und des New York Fire Department (NYFD) vor einer ausverkauften UBS Arena in der US-amerikanischen Metropole am Sonntag prügelten die Teilnehmer wie wild auf dem Eis los.
Kurz vor Spielende, als die Cops mit 3:2 führten, kam es zu einer Szene vor dem Tor, nach der die Situation plötzlich eskalierte. Sofort gingen alle Spieler auf dem Eis aufeinander los, die anderen eilten von der Bank herbei.
Ganze drei Minuten dauerte das Spektakel, bei dem sich die Gegner ordentlich auf die Mütze hauten. Die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun, dem Spektakel ein Ende zu setzen, am Ende gelang es den Unparteiischen, die Streithähne voneinander zu trennen.
Der Sieg war den Polizeibeamten nicht mehr zu nehmen. Wer die Faustkämpfe am Ende für sich entschied, konnte man nicht wirklich sagen.
Die Einnahmen des Duells werden jedes Jahr gespendet
Emotionen sind bei diesem besonderen Duell aber nichts Außergewöhnliches, die 52. Auflage der Begegnung machte dabei keine Ausnahme.
Die Einnahmen des Spiels werden für einen guten Zweck gespendet. Irre: Die Partie in diesem Jahr galt verhältnismäßig als ruhig und fair.
"Die Jungs bleiben drei Tage auf der Arbeit, vom Eishockeytraining geht es für sie direkt zurück zur Arbeit. Sie schlafen im Büro, in Stühlen oder im Auto auf dem Parkplatz. Die Jungs verpassen die Arbeit, verpassen Überstunden, verpassen Zeit mit ihrer Familie, tauschen ihre Schichten", erklärte der Kapitän des Polizeiteams beim Portal Outkick die ernste Vorbereitung auf die Begegnung.
Sein Team darf sich nun ein Jahr lang für den Prestige-Sieg über die Feuerwehrmänner freuen.
Bis zum nächsten Spiel werden sie bei Einsätzen, in denen sie beide gefordert sind, wieder gemeinsame Sache machen.
Titelfoto: Screenshot/X/greg_price11