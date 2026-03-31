Was ist denn hier los? Polizei und Feuerwehr prügeln wie wild aufeinander ein

New York (USA) - Die einen sorgen für Recht und Ordnung, die anderen bekämpfen jedes Feuer, doch bei einem Eishockey -Benefizspiel in den USA brannten Beamten von der Polizei und Kameraden der Feuerwehr ordentlich die Sicherungen durch.

Die Teams der Polizei und der Feuerwehr prügelten gegen Spielende wie wild aufeinander ein. © Screenshot/X/greg_price11

Beim alljährlichen Aufeinandertreffen des New York Police Department (NYPD) und des New York Fire Department (NYFD) vor einer ausverkauften UBS Arena in der US-amerikanischen Metropole am Sonntag prügelten die Teilnehmer wie wild auf dem Eis los.

Kurz vor Spielende, als die Cops mit 3:2 führten, kam es zu einer Szene vor dem Tor, nach der die Situation plötzlich eskalierte. Sofort gingen alle Spieler auf dem Eis aufeinander los, die anderen eilten von der Bank herbei.

Ganze drei Minuten dauerte das Spektakel, bei dem sich die Gegner ordentlich auf die Mütze hauten. Die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun, dem Spektakel ein Ende zu setzen, am Ende gelang es den Unparteiischen, die Streithähne voneinander zu trennen.

Der Sieg war den Polizeibeamten nicht mehr zu nehmen. Wer die Faustkämpfe am Ende für sich entschied, konnte man nicht wirklich sagen.