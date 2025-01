Endlich Schnee: In Winterberg und der Eifel rollen Blechlawinen an

Winterberg - Am letzten Weihnachtsferien-Wochenende haben sich in Nordrhein-Westfalen Tausende Menschen auf den Weg gemacht, um Ski zu fahren oder zu rodeln.

Wintersport in Winterberg: 41 von 84 Liften in der Region sind am Wochenende geöffnet. © Markus Klümper/DPA

Eine Sprecherin der Wintersportarena Sauerland sagte, der Andrang sei groß. In der Wintersport-Region seien 41 von 84 Liften, die an beschneiten Pisten sind, offen. Da es schon in den vergangenen Tagen kalt gewesen war, konnten Schneekanonen eingesetzt werden.

Der Kunstschnee biete einen guten Untergrund, auf den noch Neuschnee hinzugekommen sei. Die Sprecherin appellierte an die Wintersport-Fans, nicht unbedingt in das Kerngebiet zu fahren, sondern auch zu Liften im Umland. Dort sei nicht ganz so viel los und es gebe mehr freie Parkplätze.

Auch in die Eifel zog es viele Menschen, was auch dort zu Staus und Wartezeiten führte. Die Polizei sprach von einer "Blechlawine im Wintersportparadies".

Am Sonntag soll es laut Wetterprognose wieder wärmer werden und am Dienstag deutlich kälter, dann wird auch Schneefall erwartet. Die Sprecherin der Wintersportarena Sauerland zeigte sich zuversichtlich, dass der Kunstschnee die milde Phase gut überstehen werde.