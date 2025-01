Fast vom Baum erschlagen: Ski-Star entgeht im Training nur knapp dem Tod!

Jan Thomas Jenssen (28, M.) dachte nicht darüber nach, dass man sich während eines Sturms besser nicht draußen aufhält. © HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA / AFP

In Norwegen tobte am gestrigen Freitag ein heftiges Unwetter, durch das besonders in Mittelnorwegen Zehntausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten wurden.

Entsprechend warnten die Behörden die Bevölkerung davor, ihre Häuser zu verlassen - doch Jenssen hörte nicht darauf!

Stattdessen ging der Gesamtweltcup-13. in der Nähe von Trondheim im Wald trainieren und geriet dadurch in große Gefahr, weil er beinahe von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Er habe sich zunächst gar keine Gedanken über das Wetter gemacht, erzählte der 28-Jährige bei Adresseavisen - das kam erst, als er bereits unterwegs war: "Als ich in Richtung Skjellbreia in Bymarka kam, brach direkt neben mir eine riesige Fichte. Es hat einfach geknallt. Da hatte ich wirklich Angst."