"Feiern ist etwas ganz anderes als Sport": Skistar bekennt sich zur Partybiene

"Feiern ist etwas ganz anderes als Sport. Es ist eine Art für mich, das beste Gleichgewicht in meinem Leben zu finden", sagte die US-Amerikanerin und betonte, dass sie 11,5 Monate im Jahr an Wettkämpfen teilnimmt und einfach mal abschalten müsse.

Außerhalb der Ski-Saison hält sich Laukli mit dem Laufen fit. © Fabrice COFFRINI / AFP

Wo sie ihre herausragenden Fähigkeiten, mit einem Kater umzugehen, erlernt hat, weiß die Sportlerin auch: "Die amerikanische Universität bereitet dich darauf vor. Ich kann die Situation kontrollieren." Wie sie das schafft, wisse sie aber nicht.

Die Skifahrerin meint, dass in europäischen Sportkreisen Feiern negativer betrachtet wird als in den USA. Sie weist darauf hin, dass viele Athleten in den Staaten am Abend nach dem Wettkampf Alkohol konsumierten.

"Für mich ist es ganz typisch, feiern zu gehen. Ich genieße es", sagte die Partybiene.

Sie ist aber auch noch recht jung und kann sich auf gute Regeneration verlassen.

Wie die AOK weiß, braucht man mit zunehmendem Alter länger, um Alkohol abzubauen, und vielleicht braucht die Spitzensportlerin doch einen anderen Ausgleich, wenn sie auch in ein paar Jahren noch zur Weltspitze gehören will.

Dass sie auf Alkohol verzichten kann, bewies sie bereits. Seit Beginn der Wintersportsaison trank sie keinen Tropfen davon.