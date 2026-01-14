"Flieg hoch, Papa": Sohn (16) von Olympia-Snowboarder (†50) meldet sich nach Lawinenunglück

Schweiz - Dieses Foto geht unter die Haut: Ein paar Tage nach dem schrecklichen Tod des früheren Olympia-Snowboarders Ueli Kestenholz (†50) bei einem Lawinenunglück in der Schweiz hat sich sein 16-jähriger Sohn Kalani in den sozialen Netzwerken von ihm verabschiedet.

Ex-Wintersportler Ueli Kestenholz wurde nur 50 Jahre alt. Jetzt hat sich sein Sohn im Netz von ihm verabschiedet. © Bildmontage: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa, Screenshot/Instagram/kalanikestenholz

"Flieg hoch, Papa. Wir vermissen dich", schrieb der Teenager zu einem Bild mit seinem Vater sowie seinem sieben Jahre jüngeren Bruder Kai in seiner Instagram-Story. Außerdem fügte er eine weiße Taube und ein Herz hinzu.

Der 50-jährige Extremsportler war am Sonntag bei einem Ausflug im Lötschental im Kanton Wallis von einer Lawine verschüttet worden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.

Das nun von seinem Sohn geteilte Foto ist bereits etwa drei Jahre alt und stammt von dem Banked Slalom Open in Laax, einem Snowboard-Wettkampf auf Amateurebene für alle Altersklassen.

"Und dann ist das passiert!", schrieb Papa Kestenholz damals zu dem Schnappschuss.

"Mit Kai auf Platz zwei und Kalani auf Platz drei in ihren Kategorien machen wir das Podium komplett", fügte der mehrfache Olympiasieger, der sein Rennen an dem Tag offenbar gewinnen konnte, an. "Kaum zu glauben, aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen stolz bin."