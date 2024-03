Letzte Chance zum Skifahren in Winterberg: Zwei Lifte bleiben über Ferien geöffnet!

Zwei Lifte sollen in Winterberg über die Feiertage hinaus bis zum 7. April laufen. (Archivbild) © -/Dieter Menne Dortmund/dpa

Zwei Lifte sollen in Winterberg über die Feiertage hinaus bis zum 7. April laufen, sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, dem Zusammenschluss der Skiliftbetreiber in der Region.

Am geschützten Hang des Poppenbergs konnten auf zwei Pisten jeweils 30 bis 40 Zentimeter Schnee dem beginnenden Frühling bis Ostern Stand halten und gewährleisten so noch ausreichende Skifahrbedingungen auf gut 1000 Metern Piste. Auch ein Transportband für einen kleinen Rodelhang ist dort noch in Betrieb.

Während das Wintergeschäft noch nicht überall abgeschlossen ist, sind inzwischen in Willingen, Winterberg und Olpe-Fahlenscheid die Bike-Parks in die Saison gestartet.

"Wer also ins Sauerland reist, kann aktuell beides einpacken: Skier und das Mountainbike", sagte die Sprecherin. Ein Großteil der Ski-Lifte und Pisten hat allerdings schon geschlossen.