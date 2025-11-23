Deutsche Weltklasse-Athletin darf nicht zu Olympia: "Riesensauerei"

Die deutsche Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination, Nathalie Armbruster, hadert mit dem Ausschluss der Frauen bei Olympia.

Von Tina Hofmann

Baiersbronn - Nathalie Armbruster (19) ist nicht nur deutsche, sondern internationale Spitze. Doch während ihre männlichen Kollegen gerade alle auf die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina im Februar 2026 hinfiebern, muss sie die Wettkämpfe definitiv vom Sofa aus anschauen.

Nathalie Armbruster (19) gewann in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination. © Christoffer Andersen/NTB/dpa Doch nicht etwa, weil sie die Qualifikation in der Nordischen Kombination nicht schaffen würde, sondern weil es ihre Sportart für Frauen bei Olympia schlichtweg nicht gibt. Jetzt hat die junge Athletin ihren Unmut für die nicht existierende Gleichberechtigung geäußert. "Es tut richtig, richtig weh. Wenn man es Menschen erzählt, die nicht aus dem Sport kommen, dann merkt man erstmal wieder, wie kurios das Ganze ist, dass im 21. Jahrhundert die Frauen nicht gleichberechtigt sind und dass es eigentlich eine Riesensauerei ist", sagt die 19-Jährige im Interview mit Eurosport. Wintersport Ex-Olympia-Star ist jetzt Drogenbaron: FBI bietet 15 Millionen Dollar Kopfgeld Schon jetzt weiß die junge Athletin: "Es wird unfassbar wehtun, dann im Februar zu Hause zu sitzen und da zuzuschauen und zu wissen, wenn alles normal gelaufen wäre, dann wäre ich da jetzt auch, und dann dürfte ich meinen Traum von Olympia leben. Es ist hart, aber wir hoffen sehr auf 2030", erklärt sie. In vier Jahren finden die Spiele erneut in Europa, in den französischen Alpen, statt. Doch so leicht ist es nicht, denn die gesamte Sportart, die eine Kombination aus Skispringen und Ski-Langlauf ist, steht auf der Kippe.

