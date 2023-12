Stadt gibt fünf Millionen Euro aus, damit 30 Personen Hobby nachgehen können

Jyväskylä (Finnland) - Manches Hobby ist sehr, sehr teuer. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Fußball so beliebt ist. Man braucht Schuhe und einen Ball. Etwas komplexer wird es beim Skispringen. Eine Stadt in Finnland geht deshalb nun ungewöhnliche Wege.

Die Investition in die Schanzen bedeutet also Ausgaben von über 100.000 Euro pro Skispringer!

Die größere der Beiden verschlingt allein drei Millionen Euro für eine Renovierung. Die kleinere die Hälfte. Zusätzlich müssten aber auch die Landehänge überholt werden, was auch eine halbe Million Euro kosten würde.

Die Stadt Jyväskylä in Finnland (138.000 Einwohner) plant eine fünf Millionen Euro teure Renovierung ihrer Skisprungschanzen, die nur von 30 bis 40 Personen genutzt wird.

Der Vierfache Olympiasieger Matti Nykänen (†55) starb 2019. Er erkrankte an Diabetes, verzichtete aber nicht auf Alkohol und starb laut seiner Schwester an einer Bauchspeicheldrüsen- und Lungenentzündung. © STAFF / AFP

"Es stimmt, dass Skispringen eine jener Sportarten ist, bei denen die Investitions- und Unterhaltskosten pro Benutzer sehr hoch sind", räumte Koivisto ein, aber verwies darauf, dass die Schanzen ein wichtiger Bestandteil der Skyline und Kulturgeschichte der Stadt seien.



Außerdem vergessen die Kritiker: Auch ein Abriss würde sehr viel Geld verschlingen. Höchstwahrscheinlich ebenfalls eine siebenstellige Summe.

Ein Abriss wurde Anfang der 2000er schon mal diskutiert.

Koivisto erinnerte sich: "Damit kamen wir sogar in mittel-europäische Zeitungen. Dort wurde gefragt, wer so verrückt sein könnte, so etwas überhaupt zu denken."

Denn in der Wintersportnation Finnland sind Skisprungschanzen ein Teil der nationalen Identifikation.

Zudem ist die Großschanze nach einem der bekanntesten Söhne der Stadt benannt: Die Skisprunglegende Matti Nykänen (†55) gewann vier olympische Goldmedaillen und wurde sechsmal Weltmeister.