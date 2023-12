Publikum unter Schock! Skispringerin bleibt nach Sturz regungslos liegen

Das Bild, das alle Skisprung-Fans in Angst und Schrecken versetzte: Anna Odine Ström (25) lag regungslos am Boden. © IMAGO / Manuel Stefan

Ström verlor bei der Landung ihren rechten Ski und knallte kopfüber mit hoher Geschwindigkeit in den Schnee.

Die 25-Jährige blieb darauf während des Wettkampfes in Engelberg (Schweiz) minutenlang regungslos liegen! Sofort eilten Rettungskräfte zur verunglückten Sportlerin, die ganze Skisprung-Arena war mucksmäuschenstill.

Die Norwegerin wurde transportfähig gemacht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Alle waren in großer Sorge und so kam im restlichen Verlauf des Wettkampfs keine wirkliche Stimmung mehr bei Zuschauern, Sportlern und Kommentatoren auf.

Erst eine halbe Stunde nach dem schockierenden Vorfall gab der norwegische Verband über Instagram Entwarnung.