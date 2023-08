"Herrlich!" Rodel-Ass Julia Taubitz schippert auf der Müritz

Waren - Nach einem schweißtreibenden Trainingslager in Kienbaum genoss Julia Taubitz (27) seit Donnerstag die Langsamkeit auf der Müritz.

Am Steuer fühlte sich Taubitz unter den Augen von Heino Brandt sichtlich wohl. © Ron Ringguth

"Herrlich", verriet die zweifache Vize-Weltmeisterin am Sonntag gegenüber TAG24 am Telefon. "Ich mag es am und im Wasser zu sein. Und auf einem Boot hat man alles dabei - es ist wie Camping."

Und da Rodelfan Jörn Seiler (Betriebsleiter Yachtcharter Schulz) vergangenes Jahr bei Instagram sah, wie Taubitz mit ihrer Schweizer Freundin und Trainingskollegin Natalie Maag (25) auf dem Hausboot in Berlin "unterwegs waren", lockte Seiler beide an die Seenplatte: "Wer mit Tempo 130 durch den Eiskanal jagen kann, sollte auch dringend mal eine unserer Yachten steuern."

Statt ihren 25-Kilo-Schlitten im Eiskanal steuerte Taubitz in den vergangenen Tagen eine 14 Tonnen schwere Yacht durchs gleiche Element.

Hat die Annabergerin einen Bootsführerschein? "Nein", gesteht die 27-Jährige. "Aber ich könnte mir vorstellen, einen zu machen. Für dieses Wochenende brauchte ich nur einen Charter-Schein."

Nach einer dreistündigen Einweisung dürfen sich Touristen und damit auch die Gesamtweltcup-Siegerin auf den Seen in Mecklenburg so fortbewegen.