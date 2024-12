Rodel-Star Felix Loch hat noch nicht genug: Olympia 2030?

Rodler Felix Loch (35) will seine Karriere noch lange nicht an den Nagel hängen. © Martin Schutt/dpa

Einer der erfolgreichsten deutschen Wintersportler schließt sogar eine sechste Olympia-Teilnahme 2030 nicht aus.



Im Februar 2026, bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo, will der Bayer bei seiner dann fünften Olympia-Teilnahme um seine vierte Goldmedaille fahren. "Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bis dahin greife ich weiter voll an", sagt der 14-malige Weltmeister.

"2028 gibt es die WM dahoam, bei uns am Königssee. Es wäre schön, die auf jeden Fall noch einmal mitzufahren", meint Loch. "Und dann wären es nur noch zwei Jahre bis 2030."

Der siebenmalige Gesamtweltcup-Gewinner wäre dann 40 Jahre alt - schnell ist er immer noch.

Mit Platz drei im Einsitzer war er in Lillehammer in die Saison gestartet, beim letzten Weltcup am Wochenende in Oberhof war er als Fünfter der Beste aus dem deutschen Männer-Team.