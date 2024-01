Rodel-Ass Max Langenhan ist der Gejagte und will "mit Felix auf dem Podium" stehen!

Altenberg - Auf wie viele Unterstützer der Fanclub von Max Langenhan (24) in Altenberg zählen kann? "Das sind sehr, sehr viele Leute", sagte der Mann aus Friedrichroda vor der WM. Er habe "ein bisschen den Überblick verloren", ist sich aber sicher: "So wie in Oberhof zur WM werden die sich erkenntlich und lautstark zeigen."

Kann Felix Loch (34) in Altenberg wieder auf Spitzenniveau rodeln? © imago/Sven Simon

Für seinen Teamkamerad Langenhan nur eine bedeutungslose Momentaufnahme. "Er kann - und er will auch. Und ich bin mir sicher: Zur Altenberg-WM wird er wieder da vorne auftrumpfen."

Es wäre die perfekte Bühne dafür. Den Eiskanal im Kohlgrund kennen Loch und Langenhan bestens. Die Richtung ist klar. "Ich versuche, eine Medaille zu holen und gut zu performen", versicherte Langenhan.

Das klingt bescheiden für einen Mann, der in dieser Saison vier der fünf Weltcup-Rennen für sich entschieden hat und souverän die Gesamtwertung anführt.

Die Bahn in Altenberg "mag" er sehr: "Ich weiß hier auch, was ich zu tun habe. Ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich es geplant habe. Bei so einer WM gibt es immer einen Gejagten und ganz viele Jäger."

Titel oder nicht, der Max-Langenhan-Fanclub wird für das ganze Team brennen. "Die haben alle Ratschen, die haben alle Tröten, die haben alle Fahnen", verriet der Favorit.

"Vielleicht auch schon eine eigene Fahne, weil sie sich den Tag mit dem ein oder anderen Glühwein sehr schön gestalten. Ich denke, man wird sie erkennen."