Alpin-Ass wird zum Klima-Aktivisten: Skisport "treibt Untergang voran"!

Kitzbühel (Österreich) - Schon seit Längerem ist der österreichische Skirennfahrer Julian Schütter (25) mehr für sein Engagement für den Klimaschutz als für seine Leistungen auf der Piste bekannt. Nun feuerte er gegen die Heim-Weltcuprennen in Kitzbühel - weil diese Werbung für eine Airline machen!

Julian Schütter (25) konnte in dieser Saison bisher nur an Trainingsläufen teilnehmen - ihn plagen immer wieder Gesundheitsbeschwerden. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In diesem Jahr ist Speed-Spezialist Schütter bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel zum Zusehen verdammt: Der Kreuzbandriss, den er sich an derselben Stelle vor einem Jahr zugezogen hatte, ist inzwischen überstanden, doch aktuell plagen ihn Rückenbeschwerden nach einem Bandscheibenvorfall.

Einen Besuch an der Piste als Zuschauer ließ sich Schütter aber nicht nehmen - wie immer reiste der 25-Jährige mit dem Zug an, um seinen CO₂-Ausstoß so gering wie möglich zu halten.

Deshalb störte ihn umso mehr, was er vor Ort sah: große Werbebanner der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines.

Mit der Airline schlossen die Veranstalter der Hahnenkamm-Rennen vor wenigen Monaten eine Premium-Partnerschaft ab, was Schütter nun harsch kritisierte.

"Die Hahnenkamm-Rennen sind eines der wichtigsten und schönsten Events im alpinen Skisport", schrieb der 25-Jährige auf Instagram.

"Gleichzeitig treiben sie heuer den eigenen Untergang voran, indem sie Werbung für eine Airline machen."