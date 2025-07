Weil der Staat nicht mehr zahlt: Verband hilft Ski-Star nach fatalem Sturz-Drama

Prag (Tschechien) - Nach ihrem schweren Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen Ende Januar lag die tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova (27) rund vier Wochen im künstlichen Koma, zudem wurde ihr ein Teil des Schädelknochens entfernt . Jetzt kämpft sich die Wintersportlerin zurück ins Leben, ist dabei allerdings auf Hilfe angewiesen.

Tereza Nova (27, vor (r.) und nach (l.) ihrem Trainingsunfall) sitzt aktuell im Rollstuhl und muss sich einer teuren Reha unterziehen. © Screenshot/Instagram/novatereza

Der Stiftungsfond des tschechischen Skiverbands hat am Wochenende eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Geld für die kostspielige Behandlung der Olympia-Teilnehmerin von 2022 zu sammeln.

Das sei nötig, da die staatliche Unterstützung im September ende, erklärte "Czech Ski & Snowboard" in dem Statement.

"Jede Spende wird direkt zur Deckung ihrer laufenden medizinischen Kosten beitragen", hieß es in der Mitteilung. "Lasst uns Terka wieder auf die Beine bringen!"

Dazu teilte der Verband Kontodaten für die Überweisung sowie einen QR-Code. "Jedes bisschen zählt", so der SLČR.

Nova hatte sich beim Sturz in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Kopfverletzung zugezogen und musste noch in Deutschland drei Mal operiert werden, ehe sie in ihre tschechische Heimat verlegt werden konnte, wo drei weitere Eingriffe folgten.

Aktuell sitzt die 27-Jährige im Rollstuhl und absolviert eine Reha in Kladruby.