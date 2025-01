Ausrichter muss nochmal Hand anlegen: Ski-Weltverband verbietet zweideutigen Weltcup-Slogan!

Das doppeldeutige Motto "I love Wank" ist für die FIS ein Dorn im Auge. © -/Bayerische Zugspitzbahn/dpa

"I love Wank" - dieser Spruch sollte zu den Kandahar-Rennen auf dem Hausberg des Wintersportortes am 25. und 26. Januar von der Piste strahlen. Zumindest, wenn es nach Vertriebs- und Marketingleiter Klaus Schanda von der Bayrischen Zugspitzbahn AG gegangen wäre.

Die FIS hat dem Betreiber die Parole nun jedoch untersagt, wie der Münchner Merkur berichtet. Er könne "eine umgangssprachliche, sexuell motivierte Konnotation haben" und "die falschen Assoziationen wecken", wie es demnach in einem Schreiben vom Ski-Weltverband heißt.

Hierzulande dürfte sich wohl kaum jemand am Berg Wank und dem Klang seines Namens stören, anders sieht es jedoch in der englischen Sprache aus. Dort bedeutet das gleich geschriebene Verb "to wank" so viel wie "wichsen".

Ein linguistischer Zufall, der bereits die schottischen Fans zur Fußball-EM 2024 belustigte. Ihre "Bravehearts" schlugen in Garmisch damals ihr Lager auf.

"Den Berg mit dem unanständigsten Namen, den man sich nur vorstellen kann", schrieb die englische Boulevardzeitung "The Sun" dazu im Sommer. "Die Fans machen viele Fotos mit 'Wank'-Schildern", sagte ein Anwohner dem Blatt.