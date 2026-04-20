DSV verkündet bedeutende Entscheidung - Slalomfahrer zieht Schlussstrich

Rottach-Egern - Anton Tremmel (31) sagt Servus: Nach 17 Jahren beendet der Skirennläufer seine Karriere, wie der DSV am Montag bestätigte.

Der deutsche Slalomfahrer Anton Tremmel (31) hat sein Karriereende bekannt gegeben. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

"Der Zeitpunkt ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen", erklärte der 31-jährige Slalomfahrer vom SC Rottach-Egern. Rückblickend zeigte sich der Sportsoldat dabei vor allem dankbar.

"Es waren extrem schöne und spannende Jahre im Rennsport", so Tremmel. "Dafür bin ich sehr dankbar, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir meine Karriere ermöglicht haben: Allen voran bei meiner Familie, meinem Skiclub, meinen Sponsoren und natürlich bei meinem Arbeitgeber, der Bundeswehr."

Ganz ohne Plan geht es für ihn jedoch nicht in den neuen Lebensabschnitt: "Ich werde mich jetzt erstmal beruflich neu orientieren und könnte mir unter anderem ein Verbundstudium mit praktischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik vorstellen", so Tremmel.

Ganz loslassen will der Technikspezialist aber nicht. "Der Skisport, meine große Leidenschaft, wird aber auch in Zukunft ein Teil meines Lebens bleiben", stellte er klar, auch wenn ihm der ganz große Durchbruch auf der Wintersport-Bühne verwehrt blieb.