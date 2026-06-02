"Etwas in mir verändert": Olympia-Zweite hängt die Bretter an den Nagel

Salzburg (Österreich) - Das österreichische Skiteam verliert seine wohl renommierteste Athletin: Mirjam Puchner (34) hat das sofortige Ende ihrer Rennkarriere bekannt gegeben. Die olympische Silbergewinnerin könne das nötige Risiko einfach nicht mehr eingehen.

Mirjam Puchner (34) hängt die Bretter nach rund 13 Weltcupjahren an den Nagel. © Andreas SOLARO / AFP

Das erklärte die Speed-Spezialistin am Dienstag auf einer Pressekonferenz und daraufhin auch in einem Abschiedspost auf Instagram.

"Ein wunderschönes Kapitel geht zu Ende - ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllen durfte", schrieb sie etwa in den sozialen Netzwerken. "Und was gibt es Schöneres, als aus einem Traum aufzuwachen, der schöner war, als man ihn sich je hätte vorstellen können?"

Jetzt sei allerdings die Zeit für etwas Neues gekommen. Die Entscheidung sei ihr dabei keineswegs leicht- und auch nicht über Nacht gefallen, sondern habe intensives Nachdenken erfordert.

Immerhin war Puchner bei den Spielen in Mailand und Cortina kürzlich noch am Start, auch wenn diese insgesamt eher ernüchternd verliefen. In der Abfahrt wurde sie Elfte, in der Team-Kombination sprang der 14. Platz raus und im Super-G schied sie aus.

"Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen. Im vergangenen Winter habe ich jedoch gespürt, dass sich etwas in mir verändert hat", zitiert sie der ÖSV.