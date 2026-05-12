12.05.2026 07:40 Heiße Liebesgerüchte um Ski-Star Lindsey Vonn: Ist dieser Kollege ihr Neuer?

Ski-Queen Lindsey Vonn soll wieder frisch verliebt sein! Die US-Amerikanerin wird zur Zeit oft mit dem Franzosen Matthieu Bailet gesehen.

Von Tina Hofmann

New York (USA) - In den vergangenen Jahren musste Ski-Queen Lindsey Vonn (41) so viel Leid ertragen. Bei den Olympischen Winterspielen verlor sie nach einem Horrorsturz fast ihr Bein. Nun scheint die Welt für die US-Amerikanerin aber wieder voller Geigen zu hängen, denn sie soll frisch verliebt sein.

Ski-Star Lindsey Vonn (41, r.) soll mit ihrem Kollegen aus dem Ski-Alpin-Zirkus, dem Franzosen Matthieu Bailet (30, l.), anbandeln. © Bildmontage: IMAGO / MediaPunch, Screenshot/Instagram/matthieu_bailet Wie das People-Magazin berichtet, bandelt sie gerade mit ihrem französischen Kollegen Matthieu Baliet (30) an. Die beiden würden sich schon seit geraumer Zeit im Raum New York daten, wurden jetzt am Sonntag gemeinsam bei einem Musical-Besuch am Broadway gesichtet. Die beiden ließen sich sogar gemeinsam ablichten. Beide strahlten übers ganze Gesicht. "Sie lernen sich gerade besser kennen", erklärt eine nicht genannte Quelle dem Magazin. Seit Februar 2025 war nichts mehr über das Liebesleben des Glamour-Girls der Skiwelt bekannt. Damals hatte sie nach vier gemeinsamen Jahren das Beziehungsaus mit Unternehmer Diego Osorio verkündet. Ski Alpin Olympiasiegerin lüftet ihr Liebesgeheimnis: Hier zeigt sie erstmals ihren neuen Freund Zuvor war Lindsey Vonn mit NHL-Star P.K. Subban (36) verlobt, mit dem NFL-Coach Kenan Smith (27) liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods (50) zusammen. Doch wirklich Glück hatte sie in der Liebe nicht. Schon zuvor war ihre Ehe mit ihrem Trainer Thomas Vonn (50) gescheitert, mit dem sie von 2007 bis 2011 zusammen war. Nun soll also der Franzose Matthieu Baliet ihr Herz im Sturm erobert haben.

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