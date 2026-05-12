Heiße Liebesgerüchte um Ski-Star Lindsey Vonn: Ist dieser Kollege ihr Neuer?
New York (USA) - In den vergangenen Jahren musste Ski-Queen Lindsey Vonn (41) so viel Leid ertragen. Bei den Olympischen Winterspielen verlor sie nach einem Horrorsturz fast ihr Bein. Nun scheint die Welt für die US-Amerikanerin aber wieder voller Geigen zu hängen, denn sie soll frisch verliebt sein.
Wie das People-Magazin berichtet, bandelt sie gerade mit ihrem französischen Kollegen Matthieu Baliet (30) an.
Die beiden würden sich schon seit geraumer Zeit im Raum New York daten, wurden jetzt am Sonntag gemeinsam bei einem Musical-Besuch am Broadway gesichtet. Die beiden ließen sich sogar gemeinsam ablichten. Beide strahlten übers ganze Gesicht.
"Sie lernen sich gerade besser kennen", erklärt eine nicht genannte Quelle dem Magazin. Seit Februar 2025 war nichts mehr über das Liebesleben des Glamour-Girls der Skiwelt bekannt. Damals hatte sie nach vier gemeinsamen Jahren das Beziehungsaus mit Unternehmer Diego Osorio verkündet.
Zuvor war Lindsey Vonn mit NHL-Star P.K. Subban (36) verlobt, mit dem NFL-Coach Kenan Smith (27) liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods (50) zusammen. Doch wirklich Glück hatte sie in der Liebe nicht. Schon zuvor war ihre Ehe mit ihrem Trainer Thomas Vonn (50) gescheitert, mit dem sie von 2007 bis 2011 zusammen war.
Nun soll also der Franzose Matthieu Baliet ihr Herz im Sturm erobert haben.
Lindsey Vonn wird nach ihrem Horrorsturz noch eineinhalb Jahre Zeit für die Reha benötigen
Seit wann die beiden daten, ist nicht bekannt. Sie dürften sich aus dem Ski-Alpin-Zirkus aber schon lange Zeit kennen.
So erfolgreich und hochdekoriert wie Lindsey Vonn ist ihr Neuer nicht. Er nahm zwar an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil, belegte in der Abfahrt aber nur den 27. Rang. Seine beste Platzierung im Gesamtweltcup war der 28. Platz in der Saison 2020/21.
Die Schmetterlinge im Bauch kommen für die US-Amerikanerin zur richtigen Zeit, denn bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand und Cortina hatte sie nach einem Horrorsturz in der Abfahrt fast ihr Bein verloren.
Im Anschluss musste sie achtmal operiert werden, ein weiterer Eingriff steht ihr noch bevor, um das gerissene Kreuzband zu flicken, mit dem sie sich in Cortina d'Ampezzo in den Wettkampf gestürzt hatte.
Zuletzt hatte Vonn, die immer noch an Krücken geht, betont, dass die Reha sie noch anderthalb Jahre kosten wird. Ob sie danach jemals auf die Pisten dieser Welt zurückkehren wird, ist noch unklar. Ihr Wille ist seit jeher ungebrochen, auch wenn ihr Vater alles andere als begeistert von der Idee ist, seine Tochter noch einmal einen Abhang hinunter rasen zu sehen.
Mehr dürfte er sich darüber freuen, dass sich mit Mathieu Baliet ein neuer Mann ins Herz der US-Amerikanerin katapultiert hat. Bleibt zu hoffen, dass sie dieses Mal mehr Glück in der Liebe hat, als zuletzt im Schnee.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / MediaPunch, Screenshot/Instagram/matthieu_bailet