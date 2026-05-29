Risiko zu groß: Ski-Ass muss Karriere nach Sturz-Albtraum beenden

Beaver Creek (USA) - Vor zweieinhalb Jahren kam Broderick Thompson (32) nach einem üblen Sturz im Abfahrtstraining in Beaver Creek nur haarscharf mit dem Leben davon. Bis heute hat der kanadische Skirennläufer mit den Folgen zu kämpfen – und musste jetzt einen traurigen Schlussstrich ziehen.

Am 29. November 2023 stürzte Broderick Thompson (32) beim Abfahrtstraining in Beaver Creek schwer. (Archivfoto) © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der 32-Jährige hat seine professionelle Karriere auf Anraten seiner Ärzte beendet, wie er in einem Statement auf Instagram bekannt gab.

"Es ist wirklich schade, meine Karriere wegen einer Verletzung vorzeitig beenden zu müssen. Es ist schade, weil ich mich gut fühle, vielleicht sogar großartig – ich habe das Gefühl, ich könnte morgen wieder aus dem Starttor in Kitzbühel schießen", schrieb der Kanadier.

"Diese Leistung und das damit verbundene Risiko werden mir nach meiner Hirnverletzung medizinisch nicht empfohlen", ergänzte Thompson.

Der zweifache Olympia-Teilnehmer war im November 2023 im US-amerikanischen Beaver Creek aus rund drei Metern Höhe heftig auf den Boden gekracht und hatte sich dabei mehrere Knochenbrüche sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.

Er kam damals mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Denver und musste sogar zwischenzeitlich wegen eines möglichen Blutgerinnsels in ein künstliches Koma versetzt werden. Erst Ende Januar 2024 konnte er die Reha-Klinik schließlich verlassen, wie er später in einem ersten Gesundheits-Update preisgab.