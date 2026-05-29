Risiko zu groß: Ski-Ass muss Karriere nach Sturz-Albtraum beenden
Beaver Creek (USA) - Vor zweieinhalb Jahren kam Broderick Thompson (32) nach einem üblen Sturz im Abfahrtstraining in Beaver Creek nur haarscharf mit dem Leben davon. Bis heute hat der kanadische Skirennläufer mit den Folgen zu kämpfen – und musste jetzt einen traurigen Schlussstrich ziehen.
Der 32-Jährige hat seine professionelle Karriere auf Anraten seiner Ärzte beendet, wie er in einem Statement auf Instagram bekannt gab.
"Es ist wirklich schade, meine Karriere wegen einer Verletzung vorzeitig beenden zu müssen. Es ist schade, weil ich mich gut fühle, vielleicht sogar großartig – ich habe das Gefühl, ich könnte morgen wieder aus dem Starttor in Kitzbühel schießen", schrieb der Kanadier.
"Diese Leistung und das damit verbundene Risiko werden mir nach meiner Hirnverletzung medizinisch nicht empfohlen", ergänzte Thompson.
Der zweifache Olympia-Teilnehmer war im November 2023 im US-amerikanischen Beaver Creek aus rund drei Metern Höhe heftig auf den Boden gekracht und hatte sich dabei mehrere Knochenbrüche sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.
Er kam damals mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Denver und musste sogar zwischenzeitlich wegen eines möglichen Blutgerinnsels in ein künstliches Koma versetzt werden. Erst Ende Januar 2024 konnte er die Reha-Klinik schließlich verlassen, wie er später in einem ersten Gesundheits-Update preisgab.
Broderick Thompson will kein Risiko mehr eingehen
Doch auch viele Monate später ist eine Rückkehr auf die Piste zumindest für Wettkämpfe offenbar zu gefährlich.
"Ich respektiere die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Betreuung, die ich erhalten habe. Ich bin den Ärzten dankbar, die mir das Leben gerettet haben, und vertraue denen, die sich um meine Zukunft kümmern. Deshalb nehme ich kein Risiko mehr auf mich, suche mir andere Herausforderungen und lasse mein Leben sich weiterentwickeln", verkündete Thompson.
Der Speed-Spezialist sei sehr dankbar für alle Menschen, die ihn unterstützt haben, und auch dafür, dass der Ski-Sport ihn zu der Person gemacht hat, die er heute ist.
Titelfoto: Bildmontage: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP,SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP