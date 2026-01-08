 14.835

Ski-Star wird Mutter und kämpft kurz danach um ihr Leben!

Die ehemalige Skirennläuferin Resi Stiegler ist zum dritten Mal Mutter geworden, doch dann mussten ihr Ärzte nach heftigen Komplikationen das Leben retten.

Von Florian Mentele

Jackson (USA) - Kurz nach dem Jahreswechsel lagen bei Resi Stiegler (40) riesige Freude und großes Leid ganz nah beieinander. Die ehemalige Spitzen-Skifahrerin und ihr Mann David Ketterer (32) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Doch nur Momente später hing das Leben der US-Amerikanerin plötzlich am seidenen Faden.

Resi Stiegler (40) fuhr fast 20 Jahre im Weltcup mit und hat zudem drei Olympia-Teilnahmen auf dem Buckel.  © Fabrice COFFRINI / AFP

Das berichtete die frühere Slalom-Spezialistin am Dienstag auf Instagram zu zuckersüßen Fotos ihrer neugeborenen Tochter Riva. Acht Stunden nach der Geburt im St. John's Hospital in Jackson im Bundesstaat Wyoming sei es zu Komplikationen gekommen.

"Ich hatte eine massive Blutung und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden auf die Probe gestellt", erklärte die 40-Jährige.

Die Ärzte und das medizinische Personal hätten in der heiklen Situation alles gegeben und "fantastische Arbeit" geleistet, wie Stiegler außerdem beteuerte.

"Diese Menschen arbeiten unermüdlich und mit einer Kraft und Herzlichkeit, die sich in solchen Situationen wirklich zeigen. Nach dieser wahnsinnigen Erfahrung bin ich für immer dankbar", so die langjährige Wintersportlerin.

Zudem sei ihr noch klarer geworden, wie wertvoll, aber auch unglaublich zerbrechlich das von ihr geschaffene Leben wirklich sei.

Resi Stiegler will dieses Jahr Blut spenden

Resi Stiegler (40) 2018 auf einer Pressekonferenz vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.  © FLORIAN CHOBLET / AFP

Laut ihrer Mama war Riva schon das siebte Stiegler-Mädchen, das in dem besagten Krankenhaus geboren wurde. Mit ihrem Mann David, der ebenfalls ein früherer Skirennläufer aus Baden-Württemberg ist, hat die Tochter des österreichischen Olympiasiegers Josef "Pepi" Stiegler (88) noch zwei weitere Töchter.

Während ihrer Karriere wurde das Ski-Ass immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, ehe sie die Bretter im März 2021 nach dem Weltcup im schwedischen Åre schließlich an den Nagel hing.

Jetzt steht ohnehin erst einmal die wachsende Familie im Vordergrund: "Ich bin wirklich glücklich, mit meinen Babys zu Hause zu sein und langsam ins neue Jahr zu starten", schrieb Stiegler und gab mit einer Danksagung noch tieferen Einblick in die lebensgefährliche Situation, die hinter ihr lag.

"Wenn Sie Blut spenden – vielen Dank. Das ist etwas Neues, das wir dieses Jahr auch tun werden", so die frischgebackene Dreifach-Mutter.

