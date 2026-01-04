Schlimmer Sturz im Training: Ski-Ass verpasst Olympische Spiele und bangt um Karriere

Innsbruck (Österreich) - Ausgerechnet in Cortina krönte sich Katharina Liensberger (28) 2021 zur Doppel-Weltmeisterin, eine Olympia-Rückkehr in wenigen Wochen wird es aber nicht geben. Die österreichische Skirennläuferin verpasst die Winterspiele verletzungsbedingt nach ihrem schweren Sturz beim Training für den Weltcup in Kranjska Gora - und muss vielleicht sogar um ihre Karriere bangen.

Katharina Liensberger (28) hat sich schwer verletzt und verpasst die Olympischen Winterspiele in Italien. © Geoff Robins / AFP

Am Freitagvormittag war die ÖSV-Athletin beim Riesenslalom-Training in St. Michael unglücklich zu Fall gekommen und anschließend per Hubschrauber in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht worden.

Die niederschmetternde Diagnose: eine Fraktur des Schienbeinkopfes sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie. Noch am Freitag wurde die 28-Jährige erfolgreich operiert.

Doch: "Die Olympia-Saison ist beendet", bestätigte sie am Samstag in einem Post auf Instagram und blickte schon nach vorn: "Ich gebe meinem Körper all die Zeit und Energie, die er jetzt für eine optimale Genesung benötigt."

Ihr Verband ließ allerdings durchblicken, dass eine Rückkehr auf die Piste zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als sicher sei: "Wir hoffen einfach und wünschen natürlich auch alles Gute, dass das so schnell wie möglich heilt. Dass es irgendwann dann auch wieder funktioniert zum Skifahren. Es ist wirklich eine schwere Verletzung, muss man einmal dazusagen", erklärte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher (48) in einer Mitteilung.