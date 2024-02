Er verlor den Kampf gegen den Krebs: Ski-Olympiasiegerin trauert um Bruder (†34)!

"Noch nie ist uns, der Familie Holdener, eine Mitteilung so schwergefallen wie diese: Am frühen Morgen des 22. Februars ist Kevin, mein Bruder, Vertrauter und Manager, der Sohn meiner Eltern, Bruder von Steve und Ehemann von Carmen, im Alter von erst 34 Jahren verstorben", schrieb die 30-Jährige.

Anfang Februar hatte Familie Holdener noch ausgelassen den Geburtstag von Kevin gefeiert.

Für die erfolgreiche Skifahrerin dabei Glück im Unglück: Weil sie derzeit verletzt ist, sich im Dezember das Sprunggelenk brach, konnte sie den letzten Ehrentag ihres Bruders mit ihm zusammen verbringen.

Aus der Freude wurde nun Trauer: "Kevins Tod zerreißt uns das Herz und hinterlässt in unserer Familie und in unserem Umfeld eine Lücke, die sich nie mehr schließen wird. Wir sind unendlich traurig. Wir bitten euch, Kevin in bester Erinnerung zu behalten – und uns Zeit zu geben", schloss Holdener ihren Brief.

Wann sie angesichts der Umstände in den Ski-Alpin-Zirkus zurückkehren wird, ist noch unklar.