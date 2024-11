"Fehl am Platz": Schmeißt Ski-Alpin-Superstar schon nach vier Wochen wieder hin?

Sein Comeback war eine Sensation: Marcel Hirscher, langjähriger Dominator im Ski Alpin, ist zurück im Weltcup. Dort läuft es aber überhaupt nicht wie erhofft.

Von Aliena Rein

Gurgl (Österreich) - Er war komplett bedient! Ski-Alpin-Superstar Marcel Hirscher (35) feierte in diesem Winter nach fünf Jahren Pause sein Comeback im Weltcup - doch das verläuft nicht wie geplant. In Gurgl musste er im ersten Durchgang die Segel streichen und meldete danach große Zweifel an.

Marcel Hirscher (35) schied in Gurgl erneut im ersten Durchgang aus. © Expa/Johann Groder/APA/dpa Schon nach 23 Sekunden war Hirschers Rückkehr nach Gurgl wieder beendet: Der einstige Dominator des Ski Alpin (gleich achtmal in Folge gewann er den Gesamtweltcup) geriet im Slalom am heutigen Sonntag früh ins Straucheln und schied aus. Damit setzt er seinen Negativ-Lauf, der mit dem Verpassen des zweiten Durchgangs beim Slalom in Levi begonnen hatte, fort und zeigte sich im Anschluss frustriert. "Ich bin sauer, das ist eine Fortsetzung von Levi. So bin ich ein bisschen fehl am Platz – das macht nicht Spaß", schimpfte Hirscher, der ausgerechnet in der Disziplin zu kämpfen hat, in der er die meisten seiner Weltcup-Siege und -Podien einfuhr. Ski Alpin "Grenzt an Verarschung": Heftige Attacken gegen Ski-Queen Vonns Comeback-Pläne! Dabei machten ihm besonders Materialprobleme das Leben schwer, mit denen er vorab nicht gerechnet hätte: "Das ist eine Erfahrung. Ich habe das selten erlebt, dass ich so daneben bin."

Marcel Hirscher scheiterte bei zwei Rennen hintereinander im ersten Durchgang