Freund von verunglücktem Ski-Talent (†19) enthüllt Gänsehaut-Nachricht

Er selbst habe daraufhin "Danke für alles" geantwortet: "So schreibt man, dankbar, wenn man am Ende von etwas ist", interpretierte der Skicrosser den Chat als eine Art Abschied, ohne es zu wissen.

Dann enthüllte Tomasoni ein beinahe unheimliches Detail: Lorenzi habe ihm am Abend vor dem Unglück noch eine Nachricht geschickt, in der sie "Ich liebe dich zu Tode" schrieb. Nach ihrem Tod las der 27-Jährige dann ihren gesamten Chatverlauf durch - etwas Derartiges hatte Lorenzi nie zuvor geschrieben.

Federico Tomasoni (27) und Matilde Lorenzi waren ein halbes Jahr unzertrennlich, als die junge Skifahrerin plötzlich verstarb. © Screenshot/Instagram/fedetoom

Doch genau diese Zeichen waren es, die Tomasoni dabei halfen, die Kraft zu finden, um weiterzumachen und sich weiterhin auf seine sportliche Karriere zu konzentrieren.

"Es ist eine sehr intensive Sache, auf Dinge zurückzublicken, die wir zusammen erlebt haben und die dann im Lichte der Ereignisse eine andere Bedeutung bekamen. Ereignisse, die sich abgespielt hatten, fast wie Vorahnungen, dass sie gehen würde", sagte der WM-Medaillengewinner von 2023.

So habe Lorenzi sich am Vortag des tragischen Unfalls geradezu von ihm verabschiedet, bevor sie in den Mannschaftsbus gestiegen sei, erzählte Tomasoni.

Die junge Skifahrerin habe ihm in den eineinhalb Monaten zuvor eine Mütze gehäkelt und zusammen mit einem T-Shirt, in dem sie geschlafen habe, und ihrem Lieblingsfleece übergeben. Dann habe vor dem wartenden Mannschaftsbus ein wenig geweint und ihm unter Tränen offenbart: "Du hast mein Leben verändert und ich kann dich nicht verlieren."

Stattdessen verlor er sie - und muss sich jetzt in ein Leben ohne seine Partnerin zurückkämpfen.