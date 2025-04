Schlammschlacht im Ski Alpin: Sportler und Trainer gehen öffentlich aufeinander los

Innsbruck (Österreich) - Eigentlich könnte im österreichischen Ski-Alpin -Team eitel Sonnenschein herrschen. Bei der Heim-WM in Schladming räumte der Gastgeber mit zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze ordentlich ab. Doch nach dem Saisonende zogen dunkle Wolken im Frauen-Team auf.

Zwischen Roland Assinger (51, l.) und Stephanie Venier (31, r.) herrscht Eiszeit. © imago / GEPA pictures

Weltmeisterin Stephanie Venier (31) hatte Chefcoach Roland Assinger (51) heftig öffentlich angegriffen. Das wollte der Trainer nicht auf sich sitzen lassen und schoss nun zurück.

Dem "ORF" sagte er: "Wenn jemand eine Goldmedaille macht und im Zuge dessen in diesem Flow noch eine Bronzemedaille, dann wird im Vorfeld nicht alles schlecht gelaufen sein, auch von den Trainingsmethoden, den Trainingsmöglichkeiten und dem Trainerteam her", sagte er in einem Interview.

Seine Sportlerin hatte Assinger bei der "Krone" vorgeworfen, dass die Richtlinien, die er vorgebe, "oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß" seien.

"Es geht um die Art und Weise, wie - wenn überhaupt - mit uns kommuniziert wird. Wir sind kritikfähig, aber es geht immer um das 'Wie'. Wenn es in die persönliche Ebene geht, viele Mädels plärren, dann ist das nicht die feine englische Art", griff sie den Coach heftig an.

Mangelndes Selbstvertrauen bei den Sportlerinnen würde daran liegen, dass es durch Diskussionen und den Umgangston genommen würde. Venier macht öffentlich sogar ihre Zukunft an der ihres Trainers fest.