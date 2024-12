"Höhle in meine Muskeln gerissen": Ski-Superstar teilt krasses Verletzungsupdate

Doch Sorgenfalten aufgrund der Stichverletzung in ihrem Bauchbereich gibt es trotzdem noch. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr in ihre Wahlheimat Innsbruck musste die US-Amerikanerin noch einmal ins Krankenhaus - es bestand Grund zur Sorge, dass auch ihr Dickdarm punktiert worden ist.

Doch nach ihrem Sturz am vergangenen Wochenende, bei dem sie sich eine schlimme Stichwunde im Bauchbereich zuzog, ist die 29-Jährige einfach nur froh, zu Hause zu sein und in ihrem eigenen Bett zu schlafen, wie sie in einem Update auf Instagram mit ihren Fans teilte.

Normalerweise kennt man Mikaela Shiffrin mit einem Strahlen im Gesicht, aktuell kann sie nur müde lächeln. © Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

"Was auch immer mich da getroffen hat, hat ein kleines Tänzchen in meinen Muskeln aufgeführt und eine Höhle hineingerissen. Das ist das, was die Blutungen, Entzündungen und vor allem den Schmerz verursacht", erklärte die 29-Jährige.

Wie der US-Skiverband kurz nach dem Sturz bekannt gab, könne die Verletzung nicht genäht werden, weshalb Shiffrin zumindest eine unklare nähere Zukunft vor sich hat.

"Es ist eine ziemlich ungewöhnliche Verletzung. Deshalb ist es schwierig, einen Zeitplan für meine Rückkehr auf Skier oder in den Weltcup vorherzusagen", sagte sie selbst.

Mit Sicherheit weiß sie aber, dass sie auch die zweite Weltcup-Station in den USA in Beaver Creek, wo sie am 15. Dezember im Super-G an den Start gegangen wäre, absagen muss.